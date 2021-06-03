Певец Добронравов рассказал о своём участии в шоу «Три аккорда»

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Певец, композитор, продюсер Александр Добронравов рассказал о своём участии в шоу «Три аккорда».
Певец Добронравов рассказал о своём участии в шоу «Три аккорда»
  • © dobronravov.ru

«Меня восхищает всё, просто до бесконечности. Просто созвездие профессионалов, начиная от костюма, заканчивая режиссурой, музыкой, постановкой. Всё под руководством Юрия Аксюты, мне довелось с ним познакомиться», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, за неделю нужно выучить две песни, а исполнять их необходимо вживую.

«Ты не вышел на свою публику, а на монолог с четырьмя сильными, подготовленными и очень серьёзно к тебе настроенными людьми», — сказал Добронравов.

Как отметил артист, жюри потрясающее.

Ранее Добронравов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал выступление Manizha на конкурсе «Евровидение».

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