Синоптики рассказали о комфортной погоде в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о комфортной погоде в Москве
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«В пятницу у нас погода без осадков, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночи станут теплее, чем накануне. Уже в Москве — около +10 °С, по области не ниже +8 °С. Завтра дневная температура +22...+24 °С, хотя ещё сохранится... северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье также у нас погода с переменной облачностью без осадков. Ночи к воскресенью станут ещё более тёплыми: в Москве порядка +13...+15 °С. Дневная температура городе — около +25 °С. Ветер станет ослабевать, поэтому погода будет более комфортной, чем накануне», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что погода будет вполне благоприятной для того, чтобы отдохнуть, искупаться в уже прогретых водоёмах и позагорать.

«Начиная с понедельника погода немного испортится, потому что местами возможен кратковременный дождь, скажется влияние южного циклона. Ночи останутся тёплыми, дневная температура за счёт увеличения облачности будет порядка +22...+24 °С. И вновь усилится северо-восточный ветер. В принципе, погода комфортная практически все предстоящие пять — шесть дней», — заключила она. 

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 3 июня, ожидается до +21 °С

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