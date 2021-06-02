Умерла народная артистка России Вера Ефремова

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Народная артистка России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Ефремова скончалась на 92-м году жизни. Об этом проинформировал Тверской академический театр драмы.
Умерла народная артистка России Вера Ефремова
  • © tatd.ru

«На 92-м году жизни скончалась народная артистка России, лауреат Государственной премии России... кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Андреевна Ефремова», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вся труппа и коллектив театра скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким артистки.

Прощание с Андреевной состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня в 12:00.

Ранее в возрасте 81 года скончался заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко.

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