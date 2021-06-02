Эксперт оценил перспективы 5G в России

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил перспективы 5G в России.

«Мы получим сети пятого поколения для россиян где-то не раньше 2023 года. В отличие от предыдущих поколений, 5G будет начинаться не с потребительского сегмента, а с сегмента корпоративных клиентов и государства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в случае с потребительским сегментом это будет уже второй этап, и покрытие начнётся с крупных городов.

Как считает эксперт, 2023 год — это скорый вариант.

«Вполне вероятно, что это может быть сдвинуто на 2024 год, а может быть, и на 2025-й», — прогнозирует он.

По сообщениям Nation News, IT-эксперт Андрей Соловьёв оценил перспективы развития 5G в 2021 году.