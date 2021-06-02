Эксперт дал советы по безопасной покупке турпутёвок в интернете

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал советы по безопасной покупке турпутёвок в интернете.

«Если мы ищем популярные турагентства или агрегаторы, то искать следует именно через поисковую систему и смотреть именно основную поисковую выдачу. Нужны не рекламные объявления, которые сверху со звёздочками или сбоку появляются, а именно основная выдача, которая идёт под номерами», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на самом сайте нужно проверить адресную строку, поскольку она может указывать на принадлежность ресурса мошенникам. Фишинговые страницы пытаются имитировать известные площадки и часто выбирают похожее имя.

Со своей стороны, руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов отметил, что в адресной строке должно быть уведомление, что на ресурсе работает безопасное подключение.

«У вас в адресной строке в левом углу, в самом начале, должен быть значок замочка. Он должен быть закрытым. Его отсутствие или открытость говорят о том, что данный ресурс незащищённый», — пояснил эксперт.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.