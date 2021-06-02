Актриса Веникова рассказала о роли в сериале «По разным берегам»

Актриса Ольга Веникова рассказала о роли в сериале «По разным берегам».

«Меня заинтересовала эта роль тем, что у неё ярко прописана «арка героя». Героиня выходит из этой истории во многом совсем другим человеком, сюжет насыщен событиями, которые заставляют Настю проявлять себя по-новому», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Веникова, героиня близка ей прежде всего сильным характером.

Артистка также сказала, что актёрский состав был для неё большим сюрпризом.

«Татьяна Лютаева — просто энерджайзер. Она заряжает энергией всю площадку, а ещё мне очень понравилось, как она собранно и чётко работает. Татьяна снимает фильмы, и у неё есть отличные режиссёрские качества. Дмитрий Шевченко поразил тем, как он разбирает сцену, как существует в кадре», — сообщила она.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».