МЧС предупредило о ливнях с грозами в Севастополе

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Севастопольское управление МЧС сообщило, что 3 июня в регионе ожидаются обильные осадки.
МЧС предупредило о ливнях с грозами в Севастополе
  • globallookpress.com

Как сообщает «Новый Севастополь», прогноз сделан на основе данных городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Облачно. Ночью дождь, утром и днём временами очень сильный ливень, гроза. Ветер юго-западный 6—11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днём +16...+18 °С», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество осадков за 12 часов может достичь 30 мм и более.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

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