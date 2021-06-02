МЧС выпустило штормовое предупреждение в Крыму

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Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток, 2 и 3 июня. Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространённом ГУ МЧС по Крыму.
МЧС выпустило штормовое предупреждение в Крыму
  • РИА Новости

«Во второй половине дня и до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — цитирует сообщение «Крыминформ».

В МЧС отметили, что высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

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