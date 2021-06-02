В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль детского творчества

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Открытие фестиваля детского творчества «Новые сказки старого города» состоится 3 июня в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль детского творчества
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА «Время Н»

На фестивале будет представлена выставка работ заслуженного художника Российской Федерации Юрия Приданова (1938—2009 годы) и его сына Максима Приданова. Также на выставке зрители смогут увидеть более 50 рисунков учеников Детской художественной школы №1 и школы имени М.И. Ломоносова.

На открытии выставки состоится передача в дар Нижегородскому государственному художественному музею одной из последних работ Юрия Приданова.

Ранее «Дни.ру» сообщали о Всероссийском фестивале «Большая перемена», который состоялся 1 июня в Москве.

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