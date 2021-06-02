В Московском зоопарке родились детёныши краснокнижного северного оленя

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Детёныши лесных северных оленей появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Этот вид оленей занесён в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке родились детёныши краснокнижного северного оленя
  • © Пресс-служба Московского зоопарка

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Самец и самка появились на свет с разницей в несколько дней.

«Возможно, в будущем детёнышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником «Керженский» в Нижегородской области для сохранения алтайско-саянской популяции оленей», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что, по оценкам зоологов, дикое поголовье этих животных насчитывает около 5 тыс. особей.

Ранее директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на брифинге ФАН и медиагруппы «Патриот» рассказал о своей работе.

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