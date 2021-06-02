В Московском зоопарке родились детёныши краснокнижного северного оленя
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Самец и самка появились на свет с разницей в несколько дней.
«Возможно, в будущем детёнышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником «Керженский» в Нижегородской области для сохранения алтайско-саянской популяции оленей», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Отмечается, что, по оценкам зоологов, дикое поголовье этих животных насчитывает около 5 тыс. особей.
Ранее директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на брифинге ФАН и медиагруппы «Патриот» рассказал о своей работе.