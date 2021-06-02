Во Владивостоке открылся Международный фестиваль современной драматургии

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Третий международный фестиваль современной драматургии «Метадрама» начал работу во Владивостоке 1 июня.
Во Владивостоке открылся Международный фестиваль современной драматургии
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Мероприятие началось с перфоманса «Почему я боюсь выступать перед публикой».

«Лето в Приморье начинается с «Метадрамы», для нас это очень здорово, это значимо. Бюджет фестиваля складывается из двух источников: 3,5 млн выделено правительством Приморского края и 1,4 млн рублей — это вклад Театра молодёжи», — рассказал директор Приморского театра молодёжи и организатор фестиваля Игорь Селезнёв.

Ранее телеканал «360» сообщал об итогах международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» в Московской области.

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