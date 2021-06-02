Циклоны принесут в Приморье сильные дожди

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Приморские синоптики обещают серьёзные осадки в Приморье 3 и 4 июня. Значительное ухудшение погоды вызовет китайский циклон.
Циклоны принесут в Приморье сильные дожди
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации Примгидромета, 3 июня осадки завладеют всеми территориями края и будут интенсивными. Ожидаются грозы и усиление ветра.

В пятницу, 4 июня, регион окажется в зоне влияния уже другого вихря, он будет проходить над Японским морем на небольшом расстоянии от прибрежной части края и также принесёт в регион сильные дожди.

В континентальных районах края при этом температурный фон ночью составит +7…+14 °С, а днём — от +16 до +23 °С. На побережье +10…+15 °С.

Ранее телеканал «360» сообщал о работе по устранению последствий непогоды в Санкт-Петербурге.

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