Панды Московского зоопарка получили игрушки в День защиты детей

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка получили игрушки в День защиты детей.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Диндин подарили пирамидку, а Жуи — кубики.

«Жуи быстро осмотрел подарок, всё разбросал и уселся жевать свой любимый бамбук», — рассказали в зоопарке.

Там добавили, что Диндин внимательно изучила новые предметы, разобрала пирамидку, достала оттуда ростки бамбука, после чего разгрызла кольца, внутри которых были лакомства.

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