Более 200 сортов цветов украсят улицы Москвы летом

Более 200 разных сортов цветов украсят улицы Москвы этим летом.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик», — заявил мэр Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, в 2021 году в столице будет 54 млн цветов, в том числе розы, тюльпаны и гвоздики.

«Через несколько дней многие улицы будут украшены кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах», — добавил Собянин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке.