В Москве вручили премию Олега Янковского за заслуги в области искусства

В Москве состоялась церемония вручения премии Олега Янковского «Творческое открытие» за заслуги в области искусства.

Об этом сообщает ОТР.

Награждением лауреатов завершилась майская программа фестиваля «Черешневый лес».

В 2021 году премию получили испанский оперный певец Пласидо Доминго, фотограф Юрий Рост, актёры Евгений Миронов, Сергей Степанченко и Чулпан Хаматова, а также певица Аида Гарифуллина, идейный вдохновитель фестиваля Эдит Куснирович и главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко.

«Медикам не очень привычно получать премии. Сейчас уже есть награды для медиков, отдельные премии. Это очень приятно», — заявила Лысенко.

Ранее kp.ru сообщал, что в День города в Санкт-Петербурге состоялось вручение знаков отличия «Почётный гражданин». В 2021 году почётными гражданами избраны худрук Академического театра балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Пётр Яблонский.