Синоптик рассказала, когда в Москве потеплеет

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве потеплеет.

«Повышение температуры начнётся уже с сегодняшнего дня. Температура воздуха вернётся к климатической норме уже в пятницу: в дневные часы будет порядка +22...+23 ˚С, минимальная температура будет около +10 ˚С», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В выходные ожидается около +25 ˚С. Как отметила Позднякова, ночи также станут теплее, в воскресенье прогнозируется +13...+15 ˚С.

В целом, по словам Поздняковой, температура воздуха в июне будет выше климатической нормы примерно на 1—1,5 ˚С, то есть месяц окажется тёплым.

«До середины месяца существенных осадков не ожидается. А во второй половине месяца уже возможно развитие конвективных облаков», — добавила эксперт.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.