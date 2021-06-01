«Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за заморозков

Короткая ссылка
В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Он продлится до 07:00 2 июня.
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за заморозков
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сообщается, что в период с 00:00 до 07:00 температура воздуха может опуститься до -2…0 °С.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить