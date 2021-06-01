«Оранжевый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за заморозков

В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Он продлится до 07:00 2 июня.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сообщается, что в период с 00:00 до 07:00 температура воздуха может опуститься до -2…0 °С.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.