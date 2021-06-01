Жителей Крыма предупредили о грозах и шквалистом ветре до 25 м/с
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Об этом сообщает «Крыминформ».
В восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха ночью +12... +17 °С, днём +20... +25 °С.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с. Температура ночью +12... +14 °С, днём +22... +24 °С.
В Севастополе облачно. Ночью, утром очень сильный дождь, гроза, днём дождь, гроза. Температура ночью +14... +16 °С, днём +20... +22°С.
Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.