В Приморском крае выпустили экстренное предупреждение из-за погоды

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Экстренное предупреждение передано в Приморском крае. Серьёзные осадки ожидаются в регионе 3 и 4 июня.
В Приморском крае выпустили экстренное предупреждение из-за погоды
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Ночью и днём в четверг, 3 июня, а также утром в пятницу, 4 июня, в Приморье пройдут сильные дожди.

«Количество осадков составит до 40 мм. Ветер достигнет 18 м/с. Ожидаются грозы», — говорится в сообщении МЧС.

Также вероятен подъём уровня воды до 70 см на юго-востоке и западе края.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.

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