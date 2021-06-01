В Приморском крае выпустили экстренное предупреждение из-за погоды
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Ночью и днём в четверг, 3 июня, а также утром в пятницу, 4 июня, в Приморье пройдут сильные дожди.
«Количество осадков составит до 40 мм. Ветер достигнет 18 м/с. Ожидаются грозы», — говорится в сообщении МЧС.
Также вероятен подъём уровня воды до 70 см на юго-востоке и западе края.
Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.