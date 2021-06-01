В первую летнюю ночь в Челябинской области ожидаются заморозки

В ночь с 1 на 2 июня в Челябинской области ожидается похолодание до -2 °С. Также в регионе на несколько дней установится дождливая погода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные челябинского Гидрометцентра.

Дожди в западных районах области, согласно прогнозу, начнутся днём 1 июня. Столбик термометра будет колебаться в пределах от +15 до +24 °С, ветер порывами до 14 м/с.

В два последующих дня — 2 и 3 июня — по всей Челябинской области обещают дожди и грозы. Температура будет держаться в пределах +18...+24 °С, на юге — до +28 °С. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 13 м/с.

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