Подведены итоги Международного книжного салона в Петербурге

Короткая ссылка
Подведены итоги Международного книжного салона в Санкт-Петербурге. Он проходил на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитаже.
Подведены итоги Международного книжного салона в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Варвара Гертье

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Программа включала более 200 мероприятий. Участвовали 234 спикера. Профессиональные дискуссии были посвящены роботизации литературного творчества, комиксам, преподаванию литературы, цифровой литературе, экранизации книг и другим вопросам.

Также состоялись круглые столы, на которых обсудили 200-летие Фёдора Достоевского и 800-летие Александра Невского.

Каждый день салон посещали по 100 тыс. человек.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить