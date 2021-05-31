Подведены итоги Международного книжного салона в Петербурге

Подведены итоги Международного книжного салона в Санкт-Петербурге. Он проходил на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитаже.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Программа включала более 200 мероприятий. Участвовали 234 спикера. Профессиональные дискуссии были посвящены роботизации литературного творчества, комиксам, преподаванию литературы, цифровой литературе, экранизации книг и другим вопросам.

Также состоялись круглые столы, на которых обсудили 200-летие Фёдора Достоевского и 800-летие Александра Невского.

Каждый день салон посещали по 100 тыс. человек.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.