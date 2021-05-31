В Третьяковской галерее рассказали, как музей пережил коронавирусный год

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Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, как музей пережил коронавирусный год.
В Третьяковской галерее рассказали, как музей пережил коронавирусный год
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«Тяжело было быть на карантине, тяжело было привыкнуть к мысли о том, что музей закрыт. А при этом все прекрасно понимали, насколько соприкосновение с искусством было бы важным в этот момент», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила Трегулова, не была отменена ни одна выставка — их перенесли на другое время. Также пандемия открыла новые возможности, например, возможность работать онлайн.

«Zoom, конечно, очень утомительное дело, к концу дня ощущение, что по тебе каток проехал. И я понимаю почему. Потому что когда ты общаешься вживую, взгляд, жест, энергетика как-то концентрируются и передаются окружающим. А тут ты должен посылать в этот гаджет вдвое, втрое больше посылов, для того чтобы получить должную и нужную реакцию», — пояснила гендиректор музея.

Как добавила Трегулова, благодаря госпомощи удалось сохранить трудовой коллектив, как и другим учреждениям культуры.

Ранее НТВ сообщал, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.

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