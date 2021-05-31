Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области

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Спасатели предупредили о заморозках и их возможных последствиях в Кировской области.
Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, 31 мая и 1 июня ночью и утром ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-2 ˚С, в северных районах — и в воздухе, 0...-2 ˚С.

Среди возможных последствий — нарушение электроснабжения и связи, ухудшение в работе общественного транспорта, отрицательное воздействие низких температур на сельскохозяйственные культуры.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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