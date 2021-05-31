Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, 31 мая и 1 июня ночью и утром ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-2 ˚С, в северных районах — и в воздухе, 0...-2 ˚С.
Среди возможных последствий — нарушение электроснабжения и связи, ухудшение в работе общественного транспорта, отрицательное воздействие низких температур на сельскохозяйственные культуры.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.