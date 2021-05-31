Объявлены итоги кинофестиваля «17 мгновений» в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Программа включала показ 42 фильмов, проведение мастер-классов и выставок.
В конкурсной программе принимали участие 12 лент из девяти стран и столько же сериалов. Председателем жюри была народная артистка России Ольга Остроумова.
Приз за лучший актёрский ансамбль в полнометражном игровом фильме получила картина «От печали до радости».
Приз за лучшую женскую роль присуждён Ирине Печерниковой (посмертно) за работу в ленте «Земля Эльзы».
Гран-при фестиваля удостоилась картина «Клятва». Спецприз Высшей школы кино и телевидения получил актёр Вениамин Смехов.
Ранее актриса Екатерина Шмакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.