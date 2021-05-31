Объявлены итоги кинофестиваля «17 мгновений» в Подмосковье

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Стали известны итоги международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» в Московской области.
Объявлены итоги кинофестиваля «17 мгновений» в Подмосковье
  • ©kinofest17.tv

Об этом сообщает телеканал «360».

Программа включала показ 42 фильмов, проведение мастер-классов и выставок.

В конкурсной программе принимали участие 12 лент из девяти стран и столько же сериалов. Председателем жюри была народная артистка России Ольга Остроумова.

Приз за лучший актёрский ансамбль в полнометражном игровом фильме получила картина «От печали до радости».

Приз за лучшую женскую роль присуждён Ирине Печерниковой (посмертно) за работу в ленте «Земля Эльзы».

Гран-при фестиваля удостоилась картина «Клятва». Спецприз Высшей школы кино и телевидения получил актёр Вениамин Смехов.

Ранее актриса Екатерина Шмакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.

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