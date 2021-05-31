В Тюменской области выпустили штормовое предупреждение

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По прогнозам метеослужбы, 31 мая юг Тюменской области накроют грозы и штормовой ветер. Также возможен град.
В Тюменской области выпустили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.

«31 мая на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-восточный и северный, силой от 8 до 13 м/с. В отдельных районах — порывы до 22 м/с», — рассказали специалисты.

Средняя температура воздуха в регионе в этот день не поднимется выше +22 °С. Такая ситуация, по прогнозам специалистов, сохранится до субботы, 5 июня.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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