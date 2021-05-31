Синоптики пообещали небольшой дождь в Петербурге
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского Гидрометцентра.
«31 мая в Петербурге переменная облачность, в конце дня местами слабый дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +16...+18 °С. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.