Синоптики пообещали небольшой дождь в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в понедельник, 31 мая, ожидается ясная и солнечная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Синоптики пообещали небольшой дождь в Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского Гидрометцентра.

«31 мая в Петербурге переменная облачность, в конце дня местами слабый дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +16...+18 °С. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.

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