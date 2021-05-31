Синоптики пообещали небольшой дождь в Петербурге

В Санкт-Петербурге в понедельник, 31 мая, ожидается ясная и солнечная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского Гидрометцентра.

«31 мая в Петербурге переменная облачность, в конце дня местами слабый дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +16...+18 °С. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.