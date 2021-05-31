Певец Добронравов прокомментировал выступление Manizha на Евровидении

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Певец, композитор, продюсер Александр Добронравов прокомментировал выступление Manizha на конкурсе «Евровидение».
Певец Добронравов прокомментировал выступление Manizha на Евровидении
  • globallookpress.com

«А мне Manizha понравилась. Какая главная её была задача? Конечно, выделиться, произвести впечатление, яркое впечатление на европейского зрителя. И это ей прекрасно удалось», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, Manizha показала свой характер на сцене и это было очень органично.

Как добавил Добронравов, в настоящее время уже нет того формата, который был 15 лет назад.

«Должно быть зрелищно, чтобы зритель долго помнил песню. А такое понятие, как экзотика, мне кажется, подогревает интерес к исполнителю», — заключил он.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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