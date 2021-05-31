Певец Добронравов прокомментировал выступление Manizha на Евровидении

Певец, композитор, продюсер Александр Добронравов прокомментировал выступление Manizha на конкурсе «Евровидение».

«А мне Manizha понравилась. Какая главная её была задача? Конечно, выделиться, произвести впечатление, яркое впечатление на европейского зрителя. И это ей прекрасно удалось», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, Manizha показала свой характер на сцене и это было очень органично.

Как добавил Добронравов, в настоящее время уже нет того формата, который был 15 лет назад.

«Должно быть зрелищно, чтобы зритель долго помнил песню. А такое понятие, как экзотика, мне кажется, подогревает интерес к исполнителю», — заключил он.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.