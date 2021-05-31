В музеях Московского Кремля рассказали о планах по коллекции Фаберже

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Хранитель коллекции Фаберже музеев Московского Кремля Татьяна Мунтян рассказала о планах, связанных с этим собранием.
В музеях Московского Кремля рассказали о планах по коллекции Фаберже
  • © Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look

В связи с пандемией открытие филиала в Средних торговых рядах на Красной площади откладывается. Новая экспозиция получила название «Мир Фаберже».

В беседе с газетой «Известия» Мунтян заявила, что для коллекции выделят отдельный зал.

«И там мы уже покажем не 37 предметов, как сейчас в Оружейной палате, а намного больше. Каждое яйцо будет находиться в собственной витрине», — отметила она.

Помимо Фаберже, посетители увидят изделия мастеров, работавших одновременно со знаменитым ювелирным домом.

«Стиль не создаётся одним человеком. Овчинников, Хлебников, Болин, Лорие, Фаберже — поколение мастеров внесло огромный вклад в формирование понятия «русский стиль» в ювелирном искусстве», — добавила Мунтян.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.

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