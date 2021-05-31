В Удмуртии продлили период чрезвычайной пожароопасности лесов пятого класса
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска и на региональный Гидрометцентр.
В этот период запрещено сжигать сухую траву и хворост, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.