В Удмуртии продлили период чрезвычайной пожароопасности лесов пятого класса

В Удмуртии с 30 мая по 4 июня местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска и на региональный Гидрометцентр.

В этот период запрещено сжигать сухую траву и хворост, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.