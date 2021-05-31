Умер писатель Ян Левин

Российский писатель и историк Ян Левин скончался в возрасте 39 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких скончавшегося.

«Во вторник Яна увезли в больницу, ИВЛ, реанимация… Вчера он умер в больнице Петербурга. Предварительная причина — коронавирус», — сказал собеседник.

Как пишет агентство, в Ярославской области писатель стал известен благодаря книге «100 деталей Ярославля». Его приглашали на встречи с любителями истории и краеведения, он водил эксклюзивные экскурсии по городу.

Позже Левин выпустил книги «К последнему морю» о своих путешествиях по миру и «Охота за страховыми досками» — о поиске старинных табличек на домах.

Ранее сообщалось, что писательница, переводчица, автор детских детективов Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни.