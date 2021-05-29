Фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова появятся на Netflix

Российские драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» появятся на американском стриминговом видеосервисе Netflix 1 июня.

«Брат» выходит во вторник», — говорится в анонсе площадки.

Также 1 июня состоится премьера второй части картины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ, которая занималась производством фильмов, на Netflix появятся и другие их картины, в том числе режиссёров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные мультфильмы студии «Мельница» и другие проекты.

Ранее российский режиссёр, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов в беседе с НСН рассказал о вкладе режиссёра Алексея Балабанова в кино.