Фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова появятся на Netflix
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«Брат» выходит во вторник», — говорится в анонсе площадки.
Также 1 июня состоится премьера второй части картины.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ, которая занималась производством фильмов, на Netflix появятся и другие их картины, в том числе режиссёров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные мультфильмы студии «Мельница» и другие проекты.
Ранее российский режиссёр, сценарист и продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов в беседе с НСН рассказал о вкладе режиссёра Алексея Балабанова в кино.