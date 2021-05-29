Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

globallookpress.com

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 193 км к северо-востоку от города Тиба. Очаг залегал на глубине 20 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране.