Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 193 км к северо-востоку от города Тиба.
Очаг залегал на глубине 20 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube