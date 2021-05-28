Семья первой жены Владимира Высоцкого передала архивные материалы музею в Екатеринбурге

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Семья актрисы Изы Высоцкой, первой жены актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого, передала архивные материалы музею в Екатеринбурге.
Семья первой жены Владимира Высоцкого передала архивные материалы музею в Екатеринбурге
  • ©wikipedia

Об этом сообщает URA.RU.

«Я встретился с сыном Изы Константиновны, и он передал мне свидетельство о браке его мамы с Высоцким, решение суда о разводе и много фотографий, которые вообще никогда не публиковались», — заявил создатель музея Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

Иза Высоцкая и Владимир Высоцкий были женаты с 1960 по 1965 год. Актриса служила в драматическом театре Нижнего Тагила. Она скончалась в 2018 году.

Ранее актёр и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН рассказал о Владимире Высоцком.

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