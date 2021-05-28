Синоптик предупредила о похолодании в Свердловской области

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Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко предупредила о похолодании в Свердловской области.
Синоптик предупредила о похолодании в Свердловской области
  • Pixabay

«В выходные будет тепло, но в понедельник воздушная масса сменится, на севере похолодает, затем это похолодание распространится к югу», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, заморозки будут не повсеместно и не каждый день.

В частности, ночью в понедельник, 31 мая, на севере ожидается до +2…+7 °С, местами — до -2 °С. Днём до +12…+17 °С, облачно с прояснениями, также вероятны дожди и грозы. Ветер северный, порывы до 20 м/с.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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