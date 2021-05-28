Объявлена программа театрального фестиваля «Голоса истории»

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Объявлена официальная программа XV Международного театрального фестиваля «Голоса истории», который пройдёт в Вологодской области с 1 по 10 июля.
Объявлена программа театрального фестиваля «Голоса истории»
  • © театр-студия "Грань"

Об этом сообщает sova.info.

В этом году фестивалю исполнится 30 лет, юбилейный форум станет самым масштабным по числу театров и спектаклей-участников.

В 2021 году фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». В программе запланировано 50 показов спектаклей в разных городах Вологодской области. Гостями и участниками станут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Ярославля, Новокуйбышевска, Рязани, Иванова.

Отличительная особенность фестиваля — показы спектаклей проходят на открытом воздухе.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский театр оперы и балета представил программу Дягилевского фестиваля.

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