Объявлена программа театрального фестиваля «Голоса истории»
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Об этом сообщает sova.info.
В этом году фестивалю исполнится 30 лет, юбилейный форум станет самым масштабным по числу театров и спектаклей-участников.
В 2021 году фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». В программе запланировано 50 показов спектаклей в разных городах Вологодской области. Гостями и участниками станут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Ярославля, Новокуйбышевска, Рязани, Иванова.
Отличительная особенность фестиваля — показы спектаклей проходят на открытом воздухе.
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