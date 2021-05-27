Организаторы «Нашествия» уточнили место проведения фестиваля. В 2021 году мероприятие состоится в районе деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области.

Об этом сообщает НСН.

На двух сценах за три дня выступят более 80 артистов, в том числе «Сплин», «Машина времени», «Алиса», Lumen, «Мельница», «Несчастный случай», «Наив».

Главным хедлайнером третьего дня будет Диана Арбенина. Шоу «Ночных снайперов» закроет «Нашествие — 2021».

Как напомнили в оргкомитете, фестиваль состоится с учётом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.