Организаторы «Нашествия» уточнили место проведения фестиваля

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Организаторы «Нашествия» уточнили место проведения фестиваля. В 2021 году мероприятие состоится в районе деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области.
Организаторы «Нашествия» уточнили место проведения фестиваля
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает НСН.

На двух сценах за три дня выступят более 80 артистов, в том числе «Сплин», «Машина времени», «Алиса», Lumen, «Мельница», «Несчастный случай», «Наив».

Главным хедлайнером третьего дня будет Диана Арбенина. Шоу «Ночных снайперов» закроет «Нашествие — 2021».

Как напомнили в оргкомитете, фестиваль состоится с учётом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

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