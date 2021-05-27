Синоптики предупредили о жаре до +32 °С в Татарстане

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По данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные, 29 и 30 мая, в республике местами ожидается жаркая погода. Возможны грозы с градом и шквалистым ветром.
Синоптики предупредили о жаре до +32 °С в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В субботу, 29 мая, ночью ожидается +9...+14 °С, днём — +23...+28 °С, на востоке — до +32 °С.

Ночная температура воздуха в воскресенье, 30 мая, составит +12...+17 °С, дневная — +21...+26 °С.

При этом в выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами, локально возможны град и ветер, при грозах — до 15—20 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Тюменской области.

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