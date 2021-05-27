Библиотеки Подмосковья ежегодно обслуживают более 2 млн читателей

Библиотеки Московской области ежегодно обслуживают свыше 2 млн читателей, рассказали в пресс-центре Мособлдумы.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Региональная сеть включает 950 муниципальных библиотек и одну государственную. Также работает 160 электронных читальных залов президентской библиотеки.

«В регионе ведётся большая работа по модернизации учреждений, многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы», — заявил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.