Библиотеки Подмосковья ежегодно обслуживают более 2 млн читателей

Короткая ссылка
Библиотеки Московской области ежегодно обслуживают свыше 2 млн читателей, рассказали в пресс-центре Мособлдумы.
Библиотеки Подмосковья ежегодно обслуживают более 2 млн читателей
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Региональная сеть включает 950 муниципальных библиотек и одну государственную. Также работает 160 электронных читальных залов президентской библиотеки.

«В регионе ведётся большая работа по модернизации учреждений, многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы», — заявил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить