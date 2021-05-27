В Москве обнародовали документы о нереализованных архитектурных проектах советской эпохи

Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости продолжают публиковать документы, посвящённые архитектурному облику города. Теперь всем желающим доступны материалы о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, опубликованы документы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчёвской улице. Среди материалов — чертежи, фотографии и тексты, благодаря которым можно представить, как выглядела бы Москва в случае реализации проектов.

«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы продолжаем проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике столицы. В первую очередь до марта этого года мы открыли доступ к уникальным материалам об утраченных церквях и часовнях дореволюционного времени», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.