Влад Сташевский высказался по поводу выступления Manizha на Евровидении

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Певец Влад Сташевский прокомментировал выступление Manizha на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Влад Сташевский высказался по поводу выступления Manizha на Евровидении
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«Удивительно наблюдать негатив в сторону талантливой российской исполнительницы Manizha», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, певица смогла «убить двух зайцев». С одной стороны, она заложила социальный посыл о судьбе и правах женщин, а с другой — нашла выразительный художественный конфликт в музыкальной основе своего номера, пояснил Сташевский.

Он также назвал Manizha певицей с удивительным талантом.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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