Эксперт дал прогноз по землетрясениям на территории России

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Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов дал прогноз по землетрясениям на территории России.
Эксперт дал прогноз по землетрясениям на территории России
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В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в 2021 году возможны землетрясения на Дальнем Востоке.

«Это Камчатка. Более конкретно — восточное побережье Камчатки, вдоль которого проходит зона субдукции и Тихоокеанская плита подвигается, субдуцирует под Евразийскую плиту. Это Курильские острова и остров Сахалин. В меньшей степени это Приморье», — сказал эксперт.

Со своей стороны, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин выразил мнение, что заметные землетрясения также могут произойти на севере Якутии.

«Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — отметил он.

Как добавил эксперт, на данный момент точности прогнозов недостаточно для того, чтобы определить, что будет летом.

В январе директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал землетрясения в Монголии.

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