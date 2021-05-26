В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали подробности о своей работе

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Директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал подробности о своей работе.
В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали подробности о своей работе
  • ©balticseal.org

На брифинге ФАН и медиагруппы «Патриот» он отметил, что сроки пребывания подопечных зависят от того, сколько времени нужно на подготовку к возвращению в естественную среду обитания.

«Для серого тюленя — полтора-два месяца у нас, если без заболеваний. Они поступают массой в 14 кг, мы выращиваем до 40 кг. Как в природе: самка рождает детёныша весом в 14 кг и выращивает до 40. Для кольчатой нерпы — примерно 3—3,5 месяца. Их сложно выращивать», — заявил Алексеев.

По его словам, были случаи, когда животные задерживались дольше обычного или вовсе не хотели покидать людей.

«Тюлень Крошик и нерпа Шлиссик решили не уходить. Два раза в море выпускали. Шлиссика пытались в зоопарк отдать, но никому связываться не хочется, трудно содержать», — сообщил он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Алексеев рассказал о поведении при встрече с тюленями.

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