В Петербурге рассказали, как вести себя при встрече с тюленями
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В пресс-центре медиагруппы «Патриот» Алексеев заявил, что главное — не пугать животное, а лучше всего понаблюдать за ним издалека и воздержаться от селфи. Кормить тюленя категорически не рекомендуется.
«Если вы видите, что животное ранено и у него течёт кровь, нужно позвонить в наш фонд. Смело набрасывайте на голову тюленя покрывало, чтобы он потерял ориентировку», — сказал Алексеев.
В апреле «Невские новости» сообщали, что на Финском заливе спасли детёныша тюленя.