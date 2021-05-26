В Петербурге рассказали, как вести себя при встрече с тюленями

Директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» Алексеев заявил, что главное — не пугать животное, а лучше всего понаблюдать за ним издалека и воздержаться от селфи. Кормить тюленя категорически не рекомендуется.

«Если вы видите, что животное ранено и у него течёт кровь, нужно позвонить в наш фонд. Смело набрасывайте на голову тюленя покрывало, чтобы он потерял ориентировку», — сказал Алексеев.

В апреле «Невские новости» сообщали, что на Финском заливе спасли детёныша тюленя.