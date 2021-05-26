Представлен виртуальный проект «Символы Санкт-Петербурга»

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В Центральном государственном архиве научно-технической документации Санкт-Петербурга представили виртуальный проект, приуроченный ко Дню города.
Представлен виртуальный проект «Символы Санкт-Петербурга»
  • © Zamir Usmanov / Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости».

«Символы Санкт-Петербурга» расскажут жителям и гостям города о неизвестных или малознакомых фактах, связанных со знаменитыми достопримечательностями.

Как заявила Ольга Миронова, главный археограф отдела использования документов и справочно-поисковых систем архива, на виртуальной карте расположено 20 основных символов Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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