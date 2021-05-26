Представлен виртуальный проект «Символы Санкт-Петербурга»
- © Zamir Usmanov / Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Невские новости».
«Символы Санкт-Петербурга» расскажут жителям и гостям города о неизвестных или малознакомых фактах, связанных со знаменитыми достопримечательностями.
Как заявила Ольга Миронова, главный археограф отдела использования документов и справочно-поисковых систем архива, на виртуальной карте расположено 20 основных символов Петербурга.
Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.