Актриса Шмакова поделилась воспоминаниями о дебюте в кино

Актриса Екатерина Шмакова поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.

«Это была комедия «В спорте только девушки». Это фильм про сноубордистов. Про две команды — американскую и российскую. Три парня, переодевшись, внедряются в нашу женскую сборную по сноуборду. И один из молодых людей влюбляется в спортсменку-американку», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она играла члена российской сборной, причём фамилия героини также была Шмакова.

Как пояснила артистка, на пробах в ответ на приветствие режиссёра она просто сказала: «Я Шмакова».

«А дальше?» — спросил режиссёр. «Ну, всё», — ответила я. И постановили, что я буду играть под фамилией Шмакова, и мне прописывали роль, которая в итоге получилась достаточно объёмной», — добавила актриса.

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