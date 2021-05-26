Актриса Шмакова поделилась воспоминаниями о дебюте в кино

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Актриса Екатерина Шмакова поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.
Актриса Шмакова поделилась воспоминаниями о дебюте в кино
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«Это была комедия «В спорте только девушки». Это фильм про сноубордистов. Про две команды — американскую и российскую. Три парня, переодевшись, внедряются в нашу женскую сборную по сноуборду. И один из молодых людей влюбляется в спортсменку-американку», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она играла члена российской сборной, причём фамилия героини также была Шмакова.

Как пояснила артистка, на пробах в ответ на приветствие режиссёра она просто сказала: «Я Шмакова».

«А дальше?» — спросил режиссёр. «Ну, всё», — ответила я. И постановили, что я буду играть под фамилией Шмакова, и мне прописывали роль, которая в итоге получилась достаточно объёмной», — добавила актриса.

Ранее актриса Валентина Ананьина, отмечающая во вторник свой 88-й день рождения, рассказала в беседе с ФАН, как выбирала роли.

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