Директор музея Достоевского рассказала о феномене писателя

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Директор Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, филолог Наталья Ашимбаева рассказала о феномене писателя.
Директор музея Достоевского рассказала о феномене писателя
  • © Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского

По её словам, довольно сложно однозначно ответить на вопрос, в чём состоит феномен Достоевского.

«Однозначного ответа нет, прежде всего в силу масштаба творческого мира Достоевского, в котором каждый может найти для себя что-то важное», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, большинство людей читают художественные произведения писателя, в том числе романы, и видят в них «колоссальное напряжение событий», которое сочетается с невероятным напором душевных переживаний героев.

«Но действие существует не само по себе, как острый сюжет, а в сплаве с поисками смысла существования, с проблемой выбора между добром и злом, с поисками веры героев Достоевского», — отметила Ашимбаева.

Эксперт подчёркивает, что Достоевский очень глубок и многогранен.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

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