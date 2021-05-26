Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» рассказал об итогах сезона

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Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Владислав Толстов рассказал об итогах сезона.
Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» рассказал об итогах сезона
  • ©natsbest.ru

«Поверьте, мне самому интересно, кто 29 мая станет лауреатом «Нацбеста». Интрига сохраняется до конца церемонии — ни председатель малого жюри, ни организаторы не знают, за кого отдадут голоса. Совсем скоро всё узнаем», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

За два месяца работы жюри опубликовано 304 рецензии. Также разработана новая система, по которой каждый день на сайте появлялось от трёх до семи новых текстов.

«Следующий сезон начнётся в январе 2022 года. Сейчас рано говорить, кто войдёт в список номинаторов и каким будет состав жюри, хотя кое‑какие предложения по кандидатурам у нас есть», — добавил Толстов.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

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