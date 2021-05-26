Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» рассказал об итогах сезона

Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Владислав Толстов рассказал об итогах сезона.

«Поверьте, мне самому интересно, кто 29 мая станет лауреатом «Нацбеста». Интрига сохраняется до конца церемонии — ни председатель малого жюри, ни организаторы не знают, за кого отдадут голоса. Совсем скоро всё узнаем», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

За два месяца работы жюри опубликовано 304 рецензии. Также разработана новая система, по которой каждый день на сайте появлялось от трёх до семи новых текстов.

«Следующий сезон начнётся в январе 2022 года. Сейчас рано говорить, кто войдёт в список номинаторов и каким будет состав жюри, хотя кое‑какие предложения по кандидатурам у нас есть», — добавил Толстов.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.