Писатель Евгений Алёхин рассказал о работе независимого книжного издательства

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Писатель, участник групп «Ночные грузчики» и «Макулатура», создатель независимого книжного издательства «Ил-music» Евгений Алёхин рассказал о своей работе.
Писатель Евгений Алёхин рассказал о работе независимого книжного издательства
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

«За других говорить не смогу. Независим тот, кто сам кормит себя, обслуживает. Я сейчас стараюсь сам делать или хотя бы контролировать каждый этап — обложку, вёрстку, вычитку. Поэтому книг мало выходит», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Алёхин, невозможно запустить собственное издательство без аудитории.

«Можно стать издателем, если ты автор популярного Telegram-канала, посвящённого книгам, или просто модный писатель. Но иначе я не знаю. Либо если просто есть силы и деньги, которые куда-то хочется направить», — сказал он.

По словам писателя, читатели нередко жалуются на дороговизну книг, а у независимых издателей проблем с этим меньше, поскольку они сами регулируют цену.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

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