МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Карелии
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что 26 мая и ночью 27 мая порывы восточного ветра могут достигать 15—17 м/с. Местами по Карелии пройдут ливни. В основном неблагоприятное явление затронет юго-западные районы региона.
Названы районы, в которых испортится погода: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.
Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Тюменской области.