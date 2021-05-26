МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Карелии

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В МЧС оповестили жителей Карелии, что в шести районах республики ожидаются неблагоприятные погодные условия.
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Карелии
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что 26 мая и ночью 27 мая порывы восточного ветра могут достигать 15—17 м/с. Местами по Карелии пройдут ливни. В основном неблагоприятное явление затронет юго-западные районы региона.

Названы районы, в которых испортится погода: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Тюменской области.

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