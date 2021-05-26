МЧС выпустило штормовое предупреждение в Тюменской области

На территорию Тюменской области надвигается сильный штормовой ветер со скоростью до 27 м/с.

Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«На юге Тюменской области во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночные часы 27 мая местами ожидаются опасные явления: очень сильный ветер с порывами 25—27 м/с, крупный град, гроза, сильный дождь», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербург 26 мая придёт циклонический вихрь «Натан».